Mersin'de belediye çalışanları kan bağışında bulundu - Son Dakika

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Mersin'de belediye çalışanları kan bağışında bulundu
6 saat önce
Tarsus ilçesinde belediye çalışanları kan bağışında bulundu.
Tarsus ilçesinde belediye çalışanları kan bağışında bulundu.
Tarsus Belediyesi ve Kızılay Mersin Şubesi Kan Merkezi tarafından organize edilen kan bağışı kampanyasına gönüllü belediye çalışanları katıldı.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, yaptığı açıklamada, kan bağışlamanın önemli olduğunu belirterek, sağlıklı olan her bireyi kan bağışında bulunmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:04 Kaynak: AA
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