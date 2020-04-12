Mersin'de belediye ekipleri yasak sürecinde hizmete devam etti - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde olduğu gibi 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde de tüm ekipleriyle seferber oldu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Kongre ve Sergi Sarayı'nda etkin bir şekilde çalışmalar yürüten Kriz Merkezi, bu süreçte de yurttaşların mağdur olmaması için tam kadro çağrılara yanıt veriyor.



Vatandaşların başta gıda ve ilaç olmak üzere, bebek bezi, bebek maması gibi ihtiyaçlarını karşılamak için 50 personeliyle, 7 gün 24 saat esasıyla çalışan Kriz Merkezi, yasak boyunca da vatandaşlardan gelen çağrılara yanıt veriyor. Yaş almışlar, engelliler ve yardıma muhtaç vatandaşlar başta olmak üzere tüm Mersinlilerin çağrısını ilgili birimlere yönlendiren Kriz Merkezi personeli, maddi ve manevi olarak geçirilen zor süreçte, vatandaşların yarasına merhem olmak için titizlikle çalışıyor.



Bu süreçte, eşi engelli olan iki çocuk annesi Melahat Özmen de belediyenin kapısını çaldığı vatandaşlardan biri oldu. Ailesinin erzak, bebeğinin de mama ihtiyacını Belediye Başkanı Vahap Seçer'e sosyal medya kanallarından ilettiğini ve kendisine bir gün içinde dönüldüğünü belirten Özmen, "Bebeğimin maması, erzaklar geldi. Allah razı olsun" dedi.



Çağrısına hemen dönüş yapıldığı için çok mutlu olan 7 çocuk annesi Şükran Yılmaz ise "Sabah uyandığımızda sokağa çıkma yasağının olduğunu öğrendik. Büyükşehir Belediyesine ulaştım. Çocuklarımın sütü, ekmeği olmadığını söyledim. Sağ olsunlar hemen dönüş yaptılar" diye konuştu.



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçları da 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde çalışma zorunluluğu bulunan kamu personeli ve sağlık çalışanları için hizmet veriyor. Sevdiklerini virüs riskiyle karşı karşıya getirmemek için Macit Özcan Tesisleri'nde kalmaya devam eden sağlık personellerinin ulaşımını da belediyenin servis araçları sağlamaya devam ediyor.



Boş sokaklar temizleniyor, dezenfeksiyon ve ilaçlama ekibi Mersin'i virüslerden arındırıyor



Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, virüs salgınının ortaya çıktığı günden itibaren zemin temizliği, dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemleriyle kent genelinde hijyeni sağlarken, bu çalışmalarına yasak sürecinde de ara vermedi. Boş sokaklar su arazöz aracıyla temizlenirken, dezenfeksiyon işlemleri de tüm hızıyla sürdürüldü.



İtfaiye ekipleri Mersin için nöbette



Belediyenin tüm birimleri korona virüs salgını sürecinde olduğu gibi iki günlük yasak döneminde de Mersinliler'in olası ihtiyaçlarını karşılamak için görevlerinin başına geçti. Oluşabilecek her türlü afete karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler de 13 ilçede 31 hizmet noktasında 7/24 hizmet esasıyla Mersin için nöbet tutmaya devam ediyor. - MERSİN