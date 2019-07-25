Son Dakika Haberleri: Mersin'de belediye ekipleriyle vatandaşlar mezarlık temizliği yaptı
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Mersin'de belediye ekipleriyle vatandaşlar mezarlık temizliği yaptı

1 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent için yaptığı hizmetlere vatandaşlar da gönüllü destek vererek birlikte mezarlık temizliği yaptı.

Mersin'de belediye ekipleriyle vatandaşlar mezarlık temizliği yaptı, System.String[]
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kent için yaptığı hizmetlere vatandaşlar da gönüllü destek vererek birlikte mezarlık temizliği yaptı.

Mersin'de Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlarla belediye ekipleri örnek bir dayanışmaya imza attı. Bu kapsamda merkez Toroslar ilçesi Aladağ Mahallesi'ndeki mezarlık, belediye ekipleri ve mahalle sakinleriyle birlikte temizlendi.

Mahalle sakinleri, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince 5 farklı noktadaki mezarlıkların bakım ve temizlik çalışmalarına evlerinden getirdikleri orak, kürek, çapa ve kazma gibi aletlerle katıldı.

"Geçmişine sahip çıkamayan geleceğine sahip çıkamaz"

Aladağ Mahalle Muhtarı Ahmet Ertunç, yapılan çalışmalar için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Mahalle sakinleri olarak çalışmalardan memnun olduklarını vurgulayan Ertunç, "Mezarlıklarla ilgili çalışmalara da halkımız gönüllü olarak destek verdi. Çünkü geçmişine sahip çıkamayan geleceğine sahip çıkamaz" dedi.

Akbelen'den Konur'a çalışmalar devam ediyor

Kent genelinde 23 farklı mezarlığın bakım ve temizliğini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kurban Bayramına kadar Akbelen ve Güneykent gibi büyük mezarlıkların yanı sıra Menteş, Afetevler, Akkent, Mezitli, Davultepe, Tece, Yalınayak ve Çavuşlu mezarlıklarının da bakım ve temizlik çalışmalarını gerçekleştirecek. Bu çerçevede, Erdemli Limonlu Mahallesi, Erdemli Güzeloluk Mahallesi ve Gülnar Konur Mahallesi mezarlıklarında yürütülen temizlik çalışmaları devam ediyor. - MERSİN
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:01 Kaynak: İHA
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