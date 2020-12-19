Mersin'de belediye faaliyetleri - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, kentteki 34. Cadde'de sıcak asfalt çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, cadde üzerinde deforme olmuş asfalt düzenleniyor, kaldırım ve refüjlerde bordür yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, Teksin Mersin Çağrı Merkezi'nde göreve başlayan personele de oryantasyon eğitimi verildi. Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin faaliyetleri, görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirme yapılan eğitimlerde, stres ve öfke kontrolü, motivasyon ve etkili iletişim konuları anlatıldı.