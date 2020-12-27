Mersin'de belediye faaliyetleri - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesince, çocuklara 1,5 milyon paket süt dağıtılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamında 13 ilçede süt dağıtımına başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim ve öğretim yılına evde devam eden her öğrenciye 7 paket süt ulaştırılıyor.

Esnafa kira müjdesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle belediye bağlı şirketlerde kiracı olan işletmelerden 6 ay ücret alınmayacağını bildirdi.

Yeni yılda kira ücretlerinde artışın yapılmayacağı kentte, işletmeleri kapalı olan esnafın sözleşmeleri uzatılacak.