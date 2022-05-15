Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi - Son Dakika

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, belediye otobüsünde düşürülen bir miktar para, sahibine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla'dan bindiği belediye otobüsünde, cebinde bulunan parasından bir miktar düşüren 76 yaşındaki Saniye Keskin, Tarsus'ta inerek başka bir belediye otobüsüne bindi.

Bir vatandaş, burada da bir miktar para düşürdüğünü gördüğü Keskin'i uyardı. Parasının eksik olduğunu fark eden Keskin, şoför aracılığıyla bir önceki belediye otobüsünün şoförüne ulaştı.

Durumun anlaşılması üzerine otobüste bulunan para Keskin'e teslim edildi.

Keskin, duyarlılığı için şoförlere teşekkür etti.