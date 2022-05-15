Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi

15.05.2022 12:07
Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, belediye otobüsünde düşürülen bir miktar para, sahibine ulaştırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, belediye otobüsünde düşürülen bir miktar para, sahibine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla'dan bindiği belediye otobüsünde, cebinde bulunan parasından bir miktar düşüren 76 yaşındaki Saniye Keskin, Tarsus'ta inerek başka bir belediye otobüsüne bindi.

Bir vatandaş, burada da bir miktar para düşürdüğünü gördüğü Keskin'i uyardı. Parasının eksik olduğunu fark eden Keskin, şoför aracılığıyla bir önceki belediye otobüsünün şoförüne ulaştı.

Durumun anlaşılması üzerine otobüste bulunan para Keskin'e teslim edildi.

Keskin, duyarlılığı için şoförlere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Belediye otobüsü şoförlerinden örnek davranış Belediye otobüsü şoförlerinden örnek davranış CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri, Mersin'de Buluştu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının Eşleri, Mersin'de Buluştu

Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Vali Yerlikaya 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:55 Yaşlı kadını 38 yıl önce öldürülen oğlunu kullanarak dolandırdılar
11:53 Güldür Güldür'den Bakan Nebati'ye davet: İlk fırsatta geleceğim inşallah
11:28 Karısı, öz kardeşiyle kaçtı! Terminalde kurşun yağdırdı: Namusum için vurdum
11:25 Britney Spears düşük yaptı: Mucize bebeğimizi kaybettik
11:24 Bağcılar'da belediye otobüsü bir kadına çarptı! Hayati tehlikesi var!
11:22 Pentagon raporu: PKK ve İran Devrim Muhafızları müttefik oldu
11:05 MİT'ten Kobani'de operasyon! PKK'lı Ekrem Üstek öldürüldü
10:44 Ünlü mizahçı Kemal Kenan Ergen hayatını kaybetti!
10:42 Galatasaray'a teknik direktör İsviçre'den mi geliyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 12:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de belediye otobüsünde düşürülen para sahibine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement