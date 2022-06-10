Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

10.06.2022 13:36

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait D.Y. yönetimindeki 33 AHG 979 plakalı otobüs, Atakent Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Uslu'ya (46) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Uslu'yu ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırdı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı

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Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı Yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı yaya yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

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