Mersin'de belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
7 saat önce
Mersin Büyükşehir Belediyesinde şöför olarak çalışan Ahmet Demir'in göreve giderken bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
Mersin Büyükşehir Belediyesinde şöför olarak çalışan Ahmet Demir'in göreve giderken bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.
Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğünde görevli Demir, sabah saatlerinde Adana Caddesi'nde cüzdan buldu.
Demir, cüzdanı çalıştığı birim yetkililerine verdi. Yetkililer yaptıkları çalışma sonucunda cüzdan sahibinin Remzi Balcı'ya ait olduğunu belirledi.
Cüzdan sahibiyle iletişime geçen yetkililer, cüzdanı Balcı'nın oğluna teslim etti.
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