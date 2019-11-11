Son Dakika Haberleri: Mersin'de belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı
Son Dakika Güncel Mersin'de belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Mersin'de belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

7 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesinde şöför olarak çalışan Ahmet Demir'in göreve giderken bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Mersin'de belediye personeli bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesinde şöför olarak çalışan Ahmet Demir'in göreve giderken bulduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarsus- Çamlıyayla Koordinasyon Müdürlüğünde görevli Demir, sabah saatlerinde Adana Caddesi'nde cüzdan buldu.

Demir, cüzdanı çalıştığı birim yetkililerine verdi. Yetkililer yaptıkları çalışma sonucunda cüzdan sahibinin Remzi Balcı'ya ait olduğunu belirledi.

Cüzdan sahibiyle iletişime geçen yetkililer, cüzdanı Balcı'nın oğluna teslim etti.

Ahmet Demir, Çamlıyayla, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:42 Kaynak: AA
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