Mersin'de belediyeden 'emojili' bayram kutlaması

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına asılan 'emojili' bayram kutlamaları yüzlerde tebessüm oluşturdu.Günümüzde yüz yüze iletişimin yerini alan SMS ve WhatsApp kutlamalarına ince göndermeler yapan Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama mesajları, kaybolan bayram değerlerini hatırlatırken, alışılmışın dışına çıkan tarzıyla Mersinlilerden büyük beğeni aldı. Kentte yaşayanların ilgisini çeken kutlama mesajları, sosyal medya üzerinden beğeni yağmuruna tutuldu.Reklam panoları ve afişlerde, 'Bayramı emojilerle değil, emmioğullarıyla kutlayalım', 'Dostluğa, Mutluluğa, Huzura MRB : ) Bayramı postlarla değil, dostlarla bir arada kutlayalım', 'Sevgiye, Kardeşliğe, Barışa SLM ;) Bayramı ekrandan değil, yakından kutlayalım' ifadeleri yer aldı.

- Mersin