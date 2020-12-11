Mersin'de belediyeler arasında "çöp" gerginliği iddiası - Son Dakika

Mersin'de belediyeler arasında "çöp" gerginliği iddiası

11.12.2020 12:25
Mersin'de belediyeler arasında

Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçedeki bir mahalleye Büyükşehir Belediyesine ait kamyonların çöp döktüğünü bildirdi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesi ilçedeki bir mahalleye Büyükşehir Belediyesine ait kamyonların çöp döktüğünü bildirdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye konferans salonunda basın toplantısı düzenledi.

Seçer'in, Akdeniz Belediyesi ve saha ekiplerini görevini yapmamakla itham ettiğini vurgulayan Gültak, ekiplerin ilçedeki 65 mahallede kesintisiz hizmet verdiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye ait iki kamyonun Akdeniz ilçesindeki bir mahalleye çöp döküldüğünün cep telefonu kameralarına yansıdığını aktaran Gültak, şöyle devam etti:

"Cep telefonuyla çekilen videoda Akdeniz ilçemiz sınırlarındaki Güneş Mahallesi içinde bulunan bir araziye, çöp ve moloz döken kamyonlar görülmektedir. Bu kamyonların birinde Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu ve ismi, diğerinde de MESKİ logosu yer almaktadır. Kamyonların, bu alana moloz döktükleri, sahada görevli ekiplerimizce de fotoğraf ve videoyla da kanıtlanıp belgelenmiştir. Sahada görevli personel arkadaşlarımız, bu alana daha önce de kamyonların çöp ve moloz döktüğünü fark etmiş ve uyarılarda bulunmuştur. Ancak her ne hikmetse, söz konusu araziye çöp ve atıklar dökülmeye devam etmiştir."

Gültak, konuyla ilgili gerekli yasal işlemleri başlatacaklarını belirterek, ilçenin temizliği için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Gültak, şunları kaydetti:

"Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis toplantısında, bizleri Akdeniz'in mahalleleri ve sokaklarını temizlememekle, çöp ve atık dağlarına 'mahkum etmekle' itham ederken, Büyükşehir ve MESKİ'ye ait bu kamyonların Güneş Mahallesi'ndeki bu araziye tonlarca çöp, moloz ve atık dökmesini nasıl açıklayacaktır? Ortaya çıkan bu görüntünün hesabını kim verecektir? Seçer'in ve MESKİ yetkililerinin bize yönelik 'komplo kokan' bu hareket karşısında bir açıklaması olacak mıdır?"

Gültak, dökülen çöplerin Akdeniz Belediyesi ekiplerince saatler süren çalışmayla temizlendiğini ve mahalleden çıkarıldığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de belediyeler arasında 'çöp' gerginliği iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Griezmann, Uygur Türklerine yönelik tutumu nedeniyle Çinli firma ile anlaşmasını sonlandırdı Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı! Yunan basını küplere bindi Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var HDP vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi 'Genetik yatkınlık testi' ile kişilerin koronayı nasıl geçireceğini öğrenmek mümkün Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu
Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor Inter Miami'nin sahibi David Beckham, G.Saraylı Falcao'dan vazgeçmiyor         
12:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı         
11:53
Samsun'da sır intihar! Bir elinde Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu         
11:14
Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti         
11:09
Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı         
10:27
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım         
10:19
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor 10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor         
09:56
Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi         
09:40
Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak         
09:02
ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı         
08:37
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık         
08:04
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 12:56:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de belediyeler arasında "çöp" gerginliği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei