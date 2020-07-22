Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği - Son Dakika

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından denetimlerde kullanılmak üzere zabıta ekiplerine tahsis edilen 15 adet 'scooter'a, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı olmadığı gerekçesiyle el koymak istemesi, iki belediye arasında gerginliğe neden oldu.

İddiaya göre, Büyükşehir Belediyesi zabıtası, UKOME kararı olmadığı gerekçesi ile dün akşam saat 21.00 sıralarında, Akdeniz Belediyesi zabıtasına tahsis edilen 15 adet scooter'a, belediye binası önünde el koymak istedi. Ancak el koyma işlemine Akdeniz Belesiyesi zabıta ekipleri izin vermedi. Yaşanan tartışmanın ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıtalar, scooter'ları almadan ayrıldı. Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri de tutanak tutup, adli mercilere suç duyurusunda bulundu.