Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2) - Son Dakika

Mersin'de belediyelerin 'scooter' gerginliği (2)
'SCOOTER'A EL KONULMADI'Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Akdeniz Belediyesi'ne ait scooter'a el koymadıklarını, sivil şahıslar tarafından kullanıldığını öne sürdükleri scooter'ın üzerinde Akdeniz Belediyesi'ne ait olduğuna dair herhangi bir işaret, ibare bulunmadığını belirtti.
'SCOOTER'A EL KONULMADI'
Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Akdeniz Belediyesi'ne ait scooter'a el koymadıklarını, sivil şahıslar tarafından kullanıldığını öne sürdükleri scooter'ın üzerinde Akdeniz Belediyesi'ne ait olduğuna dair herhangi bir işaret, ibare bulunmadığını belirtti. Belediye yetkilileri, scooter'ın kar amaçlı çalışan özel bir şirkete ait olduğunu ve bu şirketin scooter işletmeciliği yapmasına izin veren UKOME kararının olmadığını, Akdeniz Belediyesi'nin scooter'ın şirket tarafından belediyeye hibe edildiğine dair belge de sunmadığını, Büyükşehir Belediyesi zabıtasının scooter'ı almak istediği yerin kamuya açık park alanı olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 06:07 Kaynak: DHA
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