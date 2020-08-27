Mersin'de belediyenin bağış kutusu ve eşyaları çalındı - Son Dakika

Mersin'deki Mezitli Belediyesi, bazı tesislerindeki bağış kutusu ve eşyaların çalındığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Down Kafe'ye Zihinsel Engelli Çocuklar Vakfı adına konulan bağış kutusu, Örgülü Sokak'taki güvenlik kameraları, Fitnat Gürsoy Kafe Kütüphane'deki bilgisayarlar ve bazı eşyalar çalındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, vatandaşlara hizmet için yaptıkları projelere zarar verenleri, eşyaları çalanları kınadı.

Olayın takipçisi olacaklarını belirten Tarhan, "Bu kişiler asıl büyük zararı, bu yerleri kullanan vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, engelli çocuklarımıza vermişlerdir. Saldırılar karşısında elimizi güçlendirecek yegane destek, yapılan hizmetlerin korunması için gösterilen dayanışmadır." ifadesini kullandı.