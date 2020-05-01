Mersin'de belediyenin temizlik işçilerine sürpriz '1 Mayıs' sürprizi - Son Dakika

Mersin'de belediyenin temizlik işçilerine sürpriz '1 Mayıs' sürprizi

MERSİN'de, bir sitede oturanlar, çöp konteynerinin dolu olduğu bahanesiyle çağırdıkları temizlik işçilerine '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' sürprizi yaptı.

Merkez Mezitli ilçesindeki bir sitede oturan vatandaşlar, her gün çöplerini toplayan belediye temizlik işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak istedi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan site sakinleri, belediye temizlik işlerini arayıp, çöp konteynerlerinin dolduğunu söyleyerek ekip istedi. Talebi alan belediye temizlik işleri dairesi, hemen siteye 1 adet çöp toplama ve yıkama aracı yönlendirdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, sürprizle karşılaştı. Ekipler içeri girdiğinde marş çalan site sakinleri, meşale yaktı. Sürpriz karşısında şaşıran belediye ekipleri, site sakinlerine teşekkür etti.