Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı - Son Dakika

Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı

07.10.2020 11:09

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı.

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Vali Ali İhsan Su ve protokol üyeleri, motosiklet sürücülerine kask dağıttı.

'Kaskınız Maskotunuzdur' sloganıyla başlatılan kampanya ile kask kullanımını artırmak amaçlanıyor. Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı önünde kampanyanın ilk kask dağıtımı yapıldı. Etkinliğe, Vali Ali İhsan Su'nun yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Necip Çarıkcıoğlu ile protokol üyeleri katıldı. Burada konuşan Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Dünya Sağlık Örgütünün her yıl trafik kazalarına ilişkin rapor hazırladığını söyledi. Bu rapora göre dünyada her yıl ortalama bir milyon 200 bin kişinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Şahne, "20-50 milyon kişinin yaralanmasına veya sakat kalmasına neden olduğu belirtilmiştir. Ülkemizin de önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarında her yıl ortalama 5 bin 500 vatandaşımız yaşamını yitirmekte, 250 bin vatandaşımız yaralanmakta ya da sakat kalmaktadır. Meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 22'sini motosiklet sınıfı araçlar oluşturmaktadır" dedi.

"Mersin'de her yıl ortalama 130 vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor"

Mersin'de meydana gelen kazalarda yıllık ortalama 130 vatandaşın hayatını kaybettiğini vurgulayan Şahne, "8 bin vatandaşımız yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Meydana gelen kazalara karışan araçların yüzde 35'ini motosiklet sınıfı araçlar oluşturmaktadır. İlimiz iklim ve coğrafik koşullarının uygun olması, fiyat, yakıt ekonomisi, trafikte zaman kazandırması, son dönemde pandemi nedeniyle bireysel ulaşım araçlarına yönelik artan talepler neticesi ilimizde motosiklet kullanımının ve motosiklet kullanıcılarının karıştığı kazaların arttığı gözlemlenmektedir. İlimizde kayıtlı 660 bin aracın 153 bini motosiklet sınıfı araçlar oluşturmakta olup, ilimiz tescilli motosiklet sayısında ülkemiz genelinde 7. sırada bulunmaktadır. Yapılan araştırmalarda kask kullanımının meydana gelen kazalarda ölümleri yüzde 40, kafa yaralanmalarını ise yüzde 70 oranında azalttığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda ilimizde motosiklet sürücülerinin karışabileceği kazaların önlenmesi, meydana gelen kazaların en az kayıpla atlatılabilmesi için 'ben de kaskımı takıyorum' kampanyası başlattık. Kampanya, ilimizde motosiklet kullanıcılarının, kask ve diğer koruyucu ekipman kullanımını bir kültür ve alışkanlık haline getirinceye kadar devam edecek olup, bu süreçte bilgilendirme ve denetleme faaliyetlerine ağırlık verilecektir" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise Mersin'in iklim ve coğrafi koşullar açısından motosiklet kullanımına çok uygun olduğunu kaydederek, "Tabii ki bunların trafikte güvenli şekilde seyretmesi için kask mutlaka kalkmaları gerekiyor. Kask takmak trafik kazalarında ölümü yüzde 40, kafa yaralanmalarını yüzde 70 oranında kafa yaralanmalarını azaltıyor. O bakımdan ben motosiklet kullanan, motosiklet sınıfı araç kullanan tüm vatandaşlarımıza mutlaka kask takmalarını bir kez daha öneriyorum. Kasksız trafiğe çıkmamalarını, mutlaka kurallara uymalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri motosiklet sürücülerine kask dağıttı. - MERSİN

Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı
Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı

Trafik Denetleme, Ali ihsan, Protokol, Mersin, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Mersin'de 'Ben de Kaskımı Takıyorum' kampanyası başladı - Son Dakika

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