Mersin'de "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi sürüyor - Son Dakika

Mersin'de, motosiklet kazalarına dikkati çekmek için başlatılan "Ben de Kaskımı Takıyorum" projesi kapsamında çeşitli yarışmalarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Valilik himayesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesince hem motosiklet kazalarını önlemek hem de kask kullanımının önemini anlatmak için hayata geçirilen projenin 3. etabı başladı.

Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen etkinlikte, hiç trafik kuralı hatası yapmamış 5 motosiklet sürücüsü ile kampanya kapsamındaki sosyal medya yarışmasında paylaşımı en fazla beğeni alan 5 kişi ödüllendirildi.

Vali Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, dereceye girenlere proje kapsamında tasarlanan Türk bayrağı motifli kask hediye etti.

Su, etkinlikteki konuşmasında, kentte motosiklet kullanımının yaygın olduğunu belirterek, "Motosiklet sürücüleri için kask, hayati önem taşıyor. Biz, 1,5 aydır yaptığımız etkinliklerle önemli mesafeler kat ettik. İlimizde yüzde 46 olan kask kullanım oranını yüzde 67'e yükselttik. Hedefimiz tabii ki bu oranı yüzde 100'e yürütmek. Bu konuda kent genelinde çalışmalar ve kontroller devam edecek." dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Hamza Erdaş da projeyle ilgili sunum yaptı.