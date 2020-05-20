Mersin'de berber, kuaför ve güzellik salonlarının mesai saatlerine bayram düzenlemesi - Son Dakika

Mersin Valiliği, kentteki berber, kuaför ve güzellik salonlarının Ramazan Bayramı öncesinde faaliyetlerini 23.00'e kadar sürdürebileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığından alınan talimatla, normalleşme sürecinde berber, güzellik merkezi ve kuaförlerin 7647 sayılı genelgede çalışma saatlerinin 09.00-21.00 olarak belirlendiği hatırlatıldı.

Ramazan Bayramı öncesinde bu iş yerlerinde yoğunluğun daha yüksek olacağı kaydedilen açıklamada, "Her ilin meteorolojik verileri ve hava sıcaklıkları ile bölgesel çalışma şartları esas alınarak 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesi istenilmektedir. Bu kapsamda Mersin'de berber, güzellik merkezi, kuaför vb. iş yerlerinde 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerine münhasır olmak üzere çalışma saatleri 08.00 - 23.00 olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadelerine yer verildi.