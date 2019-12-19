Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

Mersin'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.

Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi, System.String[]

Mersin'de eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü iddia edilen Emine Demir'in cenazesi defnedildi.

Toros Devlet Hastanesi morgundan yakınlarına teslim edilen Demir'in cenazesi, Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından 6 çocuk annesi kadının cenazesi, aile mezarlığında toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan kadının çocukları ve akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Demir'in bir yakını "Sen bir melektin, o caninin elinden alamadık" diyerek gözyaşı döktü.

Merkez Akdeniz ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki apartman dairesinden sesler duyanlar durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen ekipler 39 yaşındaki 6 çocuk annesi Emine Demir'in bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etmişti. Cinayeti işlediği iddia edilen kadının eşi H. Demir, Adana'da yakalanmıştı.

Emine Demir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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