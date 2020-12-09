Mersin'de bıçaklanarak öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de bıçaklanarak öldürülen Tüba Ateş'in, gözaltına alınan katil zanlısı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ateş'in katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Mezitli ilçesi Kübra Sitesi'ndeki bir evden kötü koku geldiği ihbarı üzerine inceleme yapan polis, 38 yaşındaki Tüba Ateş'in cansız bedeniyle karşılaşmış, bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kadınla birlikte yaşadığı iddia edilen İ.Ç. gözaltına alınmıştı.
Zanlının, Ateş'in cesedini 2 gün boyunca evde beklettiği öğrenilmişti.
- Kaynak: AA
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