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Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada - Son Dakika

Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada

19.02.2022 13:30

MERSİN'de, restoran işletmecisi Can Sürvar'ı (32) bıçaklayarak öldüren Y.E. (17), mahkemece tutuklandı.

MERSİN'de, restoran işletmecisi Can Sürvar'ı (32) bıçaklayarak öldüren Y.E. (17), mahkemece tutuklandı. Y.E., sorgusunda Sürvar'ı, kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyledi. Cinayet anının ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında, Akdeniz ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi'nde meydana geldi. Restoran işletmecisi Can Sürvar, evinin önüne geldiği sırada, Y.E. ile tartıştı. Yan binadaki kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen olayda Y.E., kendisinden kurtulmak isteyen Sürvar'ı peşinden koşup, yakalayarak bıçakladı. Sürvar, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin yakaladığı Y.E., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı. Y.E., sorgusunda Sürvar'ı kendisine küfrettiği için bıçakladığını söyledi.

Öte yandan Toros Devlet Hastanesi'nden bugün yakınlarınca teslim alınan Can Sürvar'ın cenazesi, Akbelen Şehir Mezarlığı'na getirildi. Sürvar, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada
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Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada Bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi Bıçaklanarak öldürülen restoran çalışanının cenazesi defnedildi Restoran işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı Restoran işletmecisini öldüren zanlı tutuklandı

Hamidiye, Akdeniz, Cinayet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Restoran işletmecisini öldüren şüpheli tutuklandı; cinayet anı kamerada - Son Dakika


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