Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedene çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli 1 kişi ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 Suriyeliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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