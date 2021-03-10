Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedene çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada bıçakla yaralanan Suriyeli 1 kişi ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 Suriyeliden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.