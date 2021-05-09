Mersin'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen R.C. (20) ile U.Y. (21) Kavaklı Mahallesi Baraj Yolu Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'nda tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Y. yanında bulundurduğu bıçakla R.C'yi yaraladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan R.C'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan U.Y. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.