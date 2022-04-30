Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika
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Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

30.04.2022 15:33
Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

Mersin'in Toroslar ilçesinde bıldırcın çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu.

Mersin'in Toroslar ilçesinde bıldırcın çiftliğinde çıkan yangın nedeniyle çok sayıda hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karaisalı Mahallesi'nde Y.A'ya ait bıldırcın çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Zarar gören çiftlikte bulunan çok sayıda bıldırcın yavrusu, civciv ve muhabbet kuşu telef oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu
Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu

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Toroslar, Yangın, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Mersin'de bıldırcın çiftliğinde çıkan yangında çok sayıda hayvan telef oldu - Son Dakika
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