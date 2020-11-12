Mersin'de "Bilinçli ve Güvenli İnternet" semineri - Son Dakika

Mersin'de polis ekiplerince "Bilinçli ve Güvenli İnternet" semineri gerçekleştirildi.

Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Barbaros Ortaokulu'nda yapılan seminerde öğrencilere, internetin önemi, getirdiği kolaylıklarla ile internette karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi verildi.

Ekipler, ayrıca sosyal paylaşım ve gizlilik ayarları, şifre güvenliği, profil sayfasında paylaşılmaması gereken bilgiler, site güvenliği ile internet bağımlılığı konularında öğrencilere uyarılarda bulundu.

Mersin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili İbrahim Gök, etkinliği "SİBERAY Projesi" kapsamında düzenlediklerini belirtti.

İnternet kullanımında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Gök,"Amacımız kişiye ve topluma zarar veren alışkanlıklarla mücadele ederek farkındalık oluşturmak. Sanal devriyeler ve vatandaşlarımızın başvurularıyla suçlular hakkında adli işlemler yürütmekteyiz fakat burada amacımız suçun oluşmadan önlenebilmesi." ifadesini kullandı.