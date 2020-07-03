Mersin'de bin 634 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

Mersin'de bin 634 motosiklet trafikten men edildi

MERSİN'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler ile bin 634 motosikleti trafikten men etti.

MERSİN'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler ile bin 634 motosikleti trafikten men etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetim yaptı. Motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde sürücü ile yolcuların koruma başlığı (kask) kullanımı, araç plakalarının görünürlüğü, egzoz ve sürücü araç tescil belgeleri kontrol edildi. İl genelinde toplam 58 bin 808 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. 19 bin 133 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu gereği para cezası uygulanırken, eksiklikleri bulunan bin 634 motosiklet trafikten men edildi.

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Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de bin 634 motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

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