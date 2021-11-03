Mersin'de bin 75 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Mut ilçesinde jandarma ekipleri, bir evde yaptığı aramada bin 75 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Mut ilçesi İbrahimli Mahallesinde kaçak alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alırken, evde ve eklentilerinde yaptığı aramalarda bin 75 litre kaçak alkollü içki ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - MERSİN