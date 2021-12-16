Mersin'de bir araçta 350 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de jandarma ekipleri, bir araçta yaptığı aramada 350 bin adet makaron ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adana'dan Mersin'e kaçak sigara sevkiyatı yapıldığını tespit eden ekipler, şüpheli şahsı yakalamak ve sigaralara el koymak amacıyla Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken, şahsın aracında yapılan aramalarda bin 750 paket şeklinde 350 bin adet makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - MERSİN