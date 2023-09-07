Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlunu bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.
Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
İntihar teşebbüsünde bulunan Mustafa T, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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