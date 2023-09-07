Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son Güncelleme: 07.09.2023 23:34

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı. Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Baba, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi devam ediyor.

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi 7 yaşındaki oğlunu öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunarak ağır yaralandı.

7 YAŞINDAKİ OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi'nde misafirliğe geldiği öğrenilen Mustafa T., 7 yaşındaki oğlunu bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti.

KOMŞULAR FARK ETTİ

Olayı fark eden komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince 7 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

BABANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İntihar teşebbüsünde bulunan Mustafa T, sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mustafa T'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

İntihar, Mersin, Suç, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir baba oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulundu - Son Dakika


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