Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi - Son Dakika

Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bir çiftçinin haberi olmadan bahçesindeki 30 zeytin ağacı kesildi.

Mersin'de bir çiftçinin 30 zeytin ağacı habersiz kesildi, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde bir çiftçinin haberi olmadan bahçesindeki 30 zeytin ağacı kesildi.

Hırmanlı Mahallesi'nde Mehmet Erdoğan Dölek'e ait bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, bahçedeki zeytin ağaçlarının kesildiğini tespit etti.

Ekipler, durumu bahçe sahibi Dölek'e bildirdi. Bahçesindeki kesilmiş ağaçları gören Dölek, üzüntü yaşadı.

Dölek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağaçların köklerinden baltayla kesildiğini belirtti. Yaşanan olaydan oldukça etkilendiğini dile getiren Dölek, "Bizim kimseyle husumetimiz yok. 'Kim, niye yaptı?' Bilmiyorum. Şikayette bulunduk. Bu olayın detaylı şekilde araştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mehmet Erdoğan, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:56 Kaynak: AA
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