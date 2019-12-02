Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, öğrencilerle piknikte bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube ekipleri tarafından "Bir Çocuk Bir Umut" projesi hazırlandı.

Proje kapsamında öğrenciler için 100. Yıl Gümüş Kum Tabiat Parkında piknik düzenlendi.

Pikniğe katılan Şahne, öğrencilerle sohbet etti.