Mersin'de "Bir Çocuk Bir Umut Projesi"
6 saat önce
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, öğrencilerle piknikte bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, öğrencilerle piknikte bir araya geldi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube ekipleri tarafından "Bir Çocuk Bir Umut" projesi hazırlandı.
Proje kapsamında öğrenciler için 100. Yıl Gümüş Kum Tabiat Parkında piknik düzenlendi.
Pikniğe katılan Şahne, öğrencilerle sohbet etti.
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