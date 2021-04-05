Mersin'de bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Mersin 'in merkez Toroslar ilçesinde bir evde 16 litre sahte içki ile 30 litre metil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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