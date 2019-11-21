Son Dakika Haberleri: Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde Hayriye B'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Evde maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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