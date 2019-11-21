Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Reşadiye Mahallesi'nde Hayriye B'ye ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
Evde maddi hasar meydana geldi.
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