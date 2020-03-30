Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı - Son Dakika

Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı

12 dakika önce

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı.

Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı, System.String[]

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde 75 yaşındaki kadının evinden 15 ton çöp çıktı.


Demirtaş Mahallesi'nde müstakil bir evde çöp biriktirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı ihbarını alan Toroslar Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evine geldiklerinde çok sayıda biriktirilmiş kıyafet, yorgan, demir, plastik, kağıt ve teneke parçalarından oluşan atık malzemeler ile karşılaştı. Gerekli önlemlerin alındığı evden 15 ton çöp çıkarıldı. Çöpler, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince kamyonlara yüklenip götürüldükten sonra ev ilaçlanıp dezenfekte edildi. Bugüne kadar üç defa evi temizlenen yaşlı kadının çöp biriktirme hastalığının olduğu öğrenildi.


"Önceliğimiz halkımızın sağlığı"


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, halkın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde günlük yaşamına devam edebilmesi için gerekli çalışmaları titizlikle yürüttüklerini söyledi. Yılmaz, "Mahalle sakinlerimizin bir ihbarını değerlendiren ekiplerimiz, çevre sağlığına zarar verecek duruma gelen bir evin çöp eve dönüştüğünü tespit ederek, gerekli prosedürleri yerine getirdikten sonra temizleyerek dezenfekte etmiştir. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını ülkemizde de hakimken, halkımızın sağlığı ve huzuru için bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz" dedi. - MERSİN

Toroslar, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 02:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı         
13:57
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek         
13:55
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti         
13:40
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı         
13:28
Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim Kevin-Prince Boateng: Beşiktaş'tan ayrılıp Fiorentina'ya geri dönebilirim         
13:21
Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Çin uslanmıyor! Koronavirüsün ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı         
13:14
Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok Bakan Kasapoğlu: Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih yok         
12:52
Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Son Dakika: Koronavirüs sebebiyle 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi         
12:46
Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı Yenilenen Okmeydanı Hastanesi, koronavirüs nedeniyle erken hizmete alındı         
12:44
Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı Karantinada olan İpek Tanrıyar, erkek iç çamaşırından maske yaptı         
12:43
Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı Son Dakika: İspanya'daki koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 812 can kaybı yaşandı         
12:38
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı         
12:36
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo'nun dışarı çıkması, sosyal medyada tepki çekti         
12:26
Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu Korona ile mücadele eden ABD'yi bir de hortum vurdu! Parçalar havada uçuştu         
12:12
Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı Şarkıcı Nazan Öncel, koronavirüse yakalandığı yönündeki haberleri yalanladı         
12:10
Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı Kendi karantinasını kendileri oluşturan köylüler, girişi kepenkle kapattı         
11:51
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı         
11:45
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak         
11:41
Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara! Yüzde 50 yolcu denetimi yapılan minibüste şaşkına uğratan manzara!         
11:38
Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı         
11:32
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi         
11:31
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek         
11:27
Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın Işıl Reçber, sosyal medyadan gelen tepkilere sert çıktı: İnsanlar önce kendilerini sorgulasın         
11:24
İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi İran'da 3 günlük bebekte koronavirüs tespit edildi         
11:23
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı         
11:20
Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun Sette korona şarkısını söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya: Tuzu kuru oyuncular, bir de işçiye sorun         
11:18
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
İstanbul'un tarihi sembolü Kız Kulesi'nin, 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'un tarihi sembolü Kız Kulesi'nin, 1800'lü yıllarda karantina hastanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı         
11:18
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 14:13:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de bir evden 15 ton çöp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]