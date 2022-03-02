Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı

02.03.2022 17:05
Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atıl durumdaki bir müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları ikamette çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu topladığı çöpler, iş makinesiyle 3 kamyona yüklenerek taşındı.

Atıkların toplanmasının ardından ev ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı.

YORUMLAR
500
Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı Bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı Tarsus'taki cinayet zanlısı yakalandı Tarsus'taki cinayet zanlısı yakalandı

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Arda Turan "Bana futbolu bıraktırırsınız" çıkışı gündem oldu
16:49 Erkek arkadaşıyla tartışan genç kıza babası tarafından gönderilen not sosyal medyada viral oldu
16:36 AB yaptırımlarına devam ediyor! SWIFT sisteminden 7 Rus bankası çıkarıldı
16:13 Ukraynalılar ne yapmak istiyor? Neden her açıklamada 'Türk' ve 'TB2' ifadesi var: Türkiye, Rusya'ya karşı savaşa mı çekilmek isteniyor?
16:12 Emir Ersoy, 1 hafta önce evlendiği eşi Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
19:37 Halkı nükleer savaş korkusu sardı! 1 günde 32 bin iyot tableti alındı
16:01 Kim Jong-un'dan Kuzey Koreli komutanlara endişelendiren talimat: 3. Dünya Savaşı'na hazır olun
15:51 Geçtiğimiz yıl ile arasında uçurum var! İstanbul'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti zirveyi gördü
15:50 İki omzunu birden kıran domuzu taşla dövdü: Siz bir de onun halini görün
15:06 Yeni rekor kırmak isteyen "Akvaryum Adam" bakın ne yaptı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 17:11:24. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement