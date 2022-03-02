Mersin'de bir evden 3 kamyon çöp çıktı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden 3 kamyon çöp çıkarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, atıl durumdaki bir müstakil evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptıkları ikamette çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu topladığı çöpler, iş makinesiyle 3 kamyona yüklenerek taşındı.

Atıkların toplanmasının ardından ev ve çevresinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı.