Mersin'de bir evden 30 ton çöp çıktı - Son Dakika

Mersin'de bir evden 30 ton çöp çıktı

-Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yapılan bir ihbarı değerlendiren Toroslar Belediyesi ekipleri, bir evden 15 kamyon dolusu çöp çıkardı

MERSİN - Mersin'de, mahallelinin şikayeti üzerine bir eve giden zabıta ekipleri, evde yığınlar halinde çöple karşılaştı. Evden 30 ton çöp çıkaran ekipler, evi temizleyerek dezenfekte etti.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesinde vatandaşların, belediyeyi arayarak bir evden pis kokular yayıldığı yönündeki şikayetleri üzerine harekete geçen Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tek başına yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki F. T. isimli kadının evine giderek, inceleme yaptı. İi katlı müstakil evin bahçesinde ve içerisinde çöp ve kullanılmaz eşya yığınlarıyla karşılaşan ekipler, iş makinesi yardımıyla çöpleri kamyona yükledi. Yılların çöpü biriken, hırdavatla dolu, çevre sağlığını tehdit eden ve çöplerden yaşanmaz hale gelen evde, temizlik ekipleri zaman zaman zor anlar yaşarken, evin temizlenmesi ise saatler sürdü. Gün boyu devam eden boşaltma ve temizleme işleminin ardından evden 15 kamyon çöp çıkarıldı. Ev daha sonra ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Toroslar Belediyesince gerçekleştirilen titiz çalışma, mahalle sakinlerini de rahatlattı. Vatandaşlar, yapılan temizlik ve dezenfekte çalışması sonrası rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.

"Toplum sağlığını tehdit eden unsurlara geçit vermiyoruz"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının temiz ve yaşanılabilir bir Toroslar oluşturmak olduğunu söyledi. Yılmaz, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talebe en kısa sürede cevap vererek Turunçlu Mahallemizde tespit edilen çöp evi temizleyip dezenfekte etti. Bu gibi olumsuzluklar hem insan sağlığını tehdit ettiği gibi hem de kötü görüntüsüyle de Toroslarımıza yakışmamaktadır. Özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele sürecinde toplum sağlığı ve çevre temizliği konularında gösterdiğimiz hassasiyeti en üst seviyeye çıkardık" dedi.