Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

20.01.2021 14:31

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı Mersin'de, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 5 kamyon çöp çıkardı.

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

MERSİN - Mersin'de, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir evden 5 kamyon çöp çıkardı. Ekipler, çöpleri temizlemek için saatlerce uğraştı.

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Batıkent Mahallesinden gelen 'çöp ev' şikayetleri üzerine ekipler harekete geçti. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine 2654 numaralı sokakta bulunan söz konusu evde inceleme yapan ekipler, yalnız yaşayan bir kişinin 10 yıldır sokaklardan topladığı çöpleri evin içerisinde ve bahçesinde istiflediğini tespit etti. Halk sağlığını tehdit eden ve görüntü kirliliği oluşturan evin temizlenmesi için kolları sıvayan Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde evde tahliye ve temizlik işlerine başladı. Çöpleri tahliye etmek ve evin etrafını temizlemek için saatlerce uğraşan ekipler, evden 5 kamyon çöp çıkardı. Kamyonlara yüklenen çöpler sokaktan uzaklaştırılırken, çöplerin temizlenmesiyle başta çocuklar olmak üzere mahalle sakinlerinin sağlığını tehlikeye düşüren görüntü ortadan kaldırılmış oldu.

Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı
Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Baba, kızını istismar eden genci eve çağırıp öldüresiye dövdü Rus muhalif Navalny, Putin'in sarayının detaylarını paylaştı: Monako'nun 39 katı büyüklüğünde Altından bile değerli 7 bin yıllık ata tohumları, Bodrum'da başak verecek Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Borsa şirketlerinin piyasa değeri Eski karısının boğazını keserek öldüren katilin ifadesi pes dedirtti: Can çekişmesin diye birkaç kez daha bıçakladım Transfer yasağını kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor Alevlere teslim olan binadan 3 kişi çıkarıldı
BluTV'ye bir günde iki yatırım! Discovery'nin ardından Twozero Ventures de hissedar oldu BluTV'ye bir günde iki yatırım! Discovery'nin ardından Twozero Ventures de hissedar oldu         
14:44
Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu Joe Biden'ın yemin törenine gittiği konvoy ABD'de gündem oldu         
14:38
Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı Taburcu olan Omar takım arkadaşlarıyla buluştu, Terim duygulandı         
14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Aşılanan kişi sayısı 1 milyonu geçti         
14:15
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var         
14:03
Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor Neslihan Atagül'den sonra Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı dizisinden ayrılıyor         
13:47
Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar         
13:30
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı         
11:41
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu         
11:21
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 15:04:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de bir evden 5 kamyon çöp çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei