Son Dakika Haberleri: Mersin'de Bir İlçede Daha Seçimin İptali Başvurusu

Mersin'de Bir İlçede Daha Seçimin İptali Başvurusu

1 saat önce

Mersin'de HDP, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

Mersin'de Bir İlçede Daha Seçimin İptali Başvurusu, System.String[]
Mersin'de HDP, merkez Akdeniz ilçesindeki seçimin iptali için İlçe Seçim Kuruluna başvuru yaptı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın desteklediği AK Parti'nin adayı Mustafa Muhammet Gültak'ın kazandığı Akdeniz Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin HDP, ikinci kez itirazda bulundu.

Bu ilçedeki seçimi 3 bin 815 oy farkla kaybeden HDP, dün yaptığı geçersiz oyların yeniden sayılması talebinin ardından bugün de CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ndeki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için Akdeniz İlçe Seçim Kuruluna başvurdu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edilmişti.

İtirazın, Saadet Partisi adayının kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi nedeniyle yapıldığı öğrenilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:25 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Halkların Demokratik Partisi, Mersin, Güncel
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