Son Dakika Haberleri: Mersin'de Bir İlçede Seçime İptal Kararı

Mersin'de Bir İlçede Seçime İptal Kararı

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Mersin'de Bir İlçede Seçime İptal Kararı, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçim, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

MHP'li Ünüvar'ın 920 oy farkla başkan seçildiği ilçede CHP seçimlere itiraz etti.

CHP Gülnar İlçe Başkanlığı itiraz dilekçesinde, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ve bu nedenle seçimlerin iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

İl Seçim Kuruluna itiraz edilecek

Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi.

Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.

CHP'nin itirazı 3'e karşı 4 oyla kabul edilerek, ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar verildi.

Bu arada, alınan karara ilişkin MHP Gülnar İlçe Başkanlığı tarafından İl Seçim Kuruluna itiraz edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:30 Kaynak: AA

MHP, Cumhuriyet Halk Partisi, Gülnar, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den İmamoğlu'nun, "Dosyalar Kaçırılıyor" İddialarına Yanıt: Tamamen İftiradır CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 22:54:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Bir İlçede Seçime İptal Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]