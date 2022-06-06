Mersin'in Yenişehir ilçesinde, bir iş yerine silahlı saldırıda bulunuldu.
Sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine, henüz bilinmeyen nedenle bölgeye otomobille gelen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı saldırıda iş yerinin camları hasar gördü.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede yerde boş 5 kovan bulundu.
Ekipler, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › İş yerine silahlı saldırı - Son Dakika