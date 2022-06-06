Sıhhi tesisatçılık yapan Umut G'ye ait Bahçelievler Mahallesi 1801 Sokak'taki iş yerine, henüz bilinmeyen nedenle bölgeye otomobille gelen 3 kişi tarafından silahla ateş açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İş yerine silahlı saldırı - Son Dakika

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