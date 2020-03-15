Mersin'de bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kadının dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili itfaiye ekiplerinin kusurlu olup olmadığının araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Mersin'de bir kadının hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir kadının dairesinde çıkan yangından kurtulmak isterken balkondan düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili itfaiye ekiplerinin kusurlu olup olmadığının araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Olcay Tok, yaptığı yazılı açıklamada, Mezitli ilçesindeki apartmanın 8'inci katında dün çıkan yangında, alevlerden kurtulmak isterken balkonundan düşen Yasemin Özel'in (38) yaşamını yitirdiğini hatırlattı.

Olaydan büyük üzüntü duyduklarını aktaran Tok, şu ifadeleri kullandı:

"Mezitli Grup Amirliğimize saat 15.27'de gelen ihbar üzerine, ekiplerimiz süratle buradan yola çıkarak 15.30'da 4 araç 9 personelle olay yerine intikal etmişler. Yangının 8'inci katta olması nedeniyle 4 personelimiz yangına içerden müdahale edebilmek için 8'inci kata çıkmıştır. Kapının, çelik kapı ve çok kilitli olmasından dolayı kırılması zaman almıştır. İçeriye girdikten sonra rutin olarak kısa zamanda yangın önce kontrol altına alınmış, akabinde söndürülmüştür."

Yüksek katlara müdahale edebilmek için hazır bulunan 54 metrelik merdivenli aracın olay yerine intikal ettiğini belirten Tok, şunları kaydetti:

"Bu zaman zarfında da içeride bulunan Yasemin Özel isimli vatandaşımız yoğun dumandan balkona çıkmış. Balkondan sarkmış ve ne yazık ki 8'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmiştir. Öncelikle biz bu vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Bununla ilgili olarak belediyemiz tarafından ekiplerimizin kusurlu olup olmadığı hususunda ivedi olarak soruşturma başlatılmış olup, soruşturma neticesi kamuoyu ile paylaşacaktır."

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sekreter, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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