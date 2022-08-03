Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli ilçesi Güzeloluk Caddesi Mersin- Karaman yolu üzerinde Karyağdı Mevkisinde meydana geldi. Karaman Mersin istikametinde seyreden Yusuf T. (57) yönetimindeki üzeri tavuk yüklü 16 CSB 13 plakalı kamyon Karyağdı mevkisindeki keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yuvarlandı. Bir seranın üzerine düşerek durabilen kamyonun sürücüsü ise şoför kabininde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kabinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü kaza yerinde bekleyen ambulansa alınarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika

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