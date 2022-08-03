Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika
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Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular

03.08.2022 00:35
Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular

Mersin'de bir kamyonun yoldan çıkarak seranın üzerine yuvalandığı kazada, kabine sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Mersin'de bir kamyonun yoldan çıkarak seranın üzerine yuvalandığı kazada, kabine sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza Erdemli ilçesi Güzeloluk Caddesi Mersin- Karaman yolu üzerinde Karyağdı Mevkisinde meydana geldi. Karaman Mersin istikametinde seyreden Yusuf T. (57) yönetimindeki üzeri tavuk yüklü 16 CSB 13 plakalı kamyon Karyağdı mevkisindeki keskin virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yuvarlandı. Bir seranın üzerine düşerek durabilen kamyonun sürücüsü ise şoför kabininde sıkıştı. Vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kabinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü kaza yerinde bekleyen ambulansa alınarak ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinde ayağında ve kolunda kırıklar tespit edilen sürücü tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Karaman, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabinde sıkışan kamyon sürücüsü için seferber oldular - Son Dakika
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