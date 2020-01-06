Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü - Son Dakika

Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü

6 saat önce

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.

Mersin'de bir kişi arkadaşı tarafından öldürüldü, System.String[]

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki bir genç, bıçaklanarak ve kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, T.Ö. adlı şahıs, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek tartıştığı arkadaşını önce bıçakladığını, ardından tabanca ile vurarak öldürdüğünü söyledi. Şüpheliyi gözaltına alan polis, zanlının verdiği ifade doğrultusunda ambulansla birlikte Ustalar Mahallesi Gürlevik Mezarlığı civarına gittiğinde, Özkan Kaynak (23) adlı şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.


Kaynak'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan şüphelinin Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Emniyet Müdürlüğü, Bozyazı, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:19 Kaynak: İHA
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