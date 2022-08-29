Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

29.08.2022 22:02
Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti

Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Mersin'de bir kişi emanet aldığı motosikletle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde arkadaşından emanet aldığı motosikletle gezintiye çıkan Mehmet Karadağ (40), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karadağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Karadağ'ın henüz 2 ay önce evlendiği öğrenildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mehmet Karadağ, Akdeniz, Karadağ, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emanet aldığı motosikletle kaza yaptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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