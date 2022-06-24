Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

24.06.2022 20:00
Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Çağlayan Mahallesi Şelale Bulvarı'ndaki bir evden silah sesi gelmesi üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, Y.K'nin cesediyle karşılaştı.

Baş ve sırt bölgesinde kurşun izine rastlanan ceset, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Evde 3 boş kovan tespit eden ekipler, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Tarsus'ta cinayet Tarsus'ta cinayet İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi İzmir'den Tarsus Doğa Parkı'na Bengal kaplanı, 4 piton ve 2 deve kuşu getirildi
Kaynak: AA

Çağlayan, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:54 Galatasaray, gözünü Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Idrissa Gueye'ye dikti! İlk görüşme gerçekleşti
19:34 46 yaşındaki adam, evinde sırtından vurulmuş halde bulundu
18:56 Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin dava düşürüldü
18:43 Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e sert cevap verdi
18:08 Jorge Jesus, Luiz Gustavo'nun performansından memnun kalmadı! Fenerbahçe'de ayrılık yaşanabilir
17:47 Orman yangınları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam tartışmalarına değindi
17:25 Fenerbahçe'nin milli yıldızı Ferdi'ye Premier Lig'den talip çıktı! Minimum 17 milyon euro bonservis bekleniyor
17:11 Bakan Yanık'tan 4 milyon haneyi ilgilendirecek açıklama: Aile destek programı başvuruları 27 Haziran'da başlayacak
17:03 Marmaris'teki yangın bölgesini inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi: Yangının büyümesi engellendi
17:02 Fenerbahçe'nin kamp programı netleşti! İşte oynanacak hazırlık karşılaşmaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 20:06:40. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement