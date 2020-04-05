Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü
1 saat önce
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü.
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü.
İddiaya göre, M.D. ilçedeki sanayi sitesinde husumetli olduğu tamirci kayınpederi Halil Aydın'la tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda M.D, Aydın'ı başından bıçakladı. Aydın, burada hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan zanlının bir gün önce doğum yapan eşini ve çocuğunu görmek için gittiği özel bir hastanede yakalandığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:32 Kaynak: AA
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