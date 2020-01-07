Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Son Dakika

Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü

6 saat önce

Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü.

Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü

Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
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