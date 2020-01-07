Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü - Son Dakika

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Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü
6 saat önce
Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:00 Kaynak: DHA
Mersin'de bir kişi leğenden tekne yapıp selin oluşturduğu akıntıda yüzdü
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