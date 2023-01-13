Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü - Son Dakika
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Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

13.01.2023 09:12
Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı eşini tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Çağlayan Mahallesi 1001 Sokaktaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Evde Mehmet E. ile eşi Emine E. (42) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet E. tabancayla eşini vurarak kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermesiyle bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Eşini öldüren şüpheli Mehmet E. ise polisin çalışması sonrası evine yakın bir noktada olayda kullandığı tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını tabancayla öldürdü

Çağlayan, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü - Son Dakika

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