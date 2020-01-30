Mersin'de bir kişinin 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de bir kişinin 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi - Son Dakika

Mersin'de bir kişinin 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi

6 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kişi toprağa verildi.

Mersin'de bir kişinin 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edildi, System.String[]

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kişi toprağa verildi.

İddiaya göre, dün ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde bir evde Hasan Ercan ile kadınlar İ.T. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.T ve S.A, Ercan'ın üzerine benzin dökerek yaktı.

Evden gelen seslerin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, yaptığı incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, İ.T. ve S.A ile kadınlara yardım ettikleri ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ercan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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