Mersin'de bir kişinin domuz avında kazara öldürülmesine tutuklama - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ç. tutuklandı, S.Ç. ise ev hapsiyle cezalandırıldı.

İ.Ç, jandarmadaki ifadesinde, babasının arkadaşını yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti.

Kurtçukuru Mahallesi'nde, domuz avında Fikret Şahin 'in kazara öldürülmesiyle ilgili S.Ç'nin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturmayı genişleten jandarma ekibi, oğlu İ.Ç'yi de yakaladı.

Mersin 'in Tarsus ilçesinde, bir kişinin domuz avı sırasında kazara öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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