Mersin'de bir kişinin ölü bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp kişinin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Mayıs'ta kaybolan Mahmut Saat'in (54), 15 Mayıs'ta ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturmada yeni bulgulara ulaştı.

Ekipler, otopsisinde ensesinden tek kurşunla vurularak öldürüldüğü tespit edilen Saat'in cenaze törenine katılmayan komşusu Tolga T'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Jandarma ekipleri, araştırmaları sonucunda Tolga T. ve olayla bağlantısı olduğunu değerlendirdiği eşi Zeynep T, kardeşleri Soner T, Yusuf T. ve akrabaları Ali Y. ile Yüksel D'yi gözaltına aldı.

Tolga T, jandarma sorgusunda, evin giriş kısmında oturdukları sırada uyuyakalan Mahmut Saat'i kazara tabancayla vurduğunu belirtti.

Kardeşleriyle cesedi önce bir limon bahçesine bıraktıklarını, bir gün sonra da oradan alıp başka bir yere götürdüklerini anlatan Tolga T, evdeki kan izlerini ortadan kaldırmak için de duvarı siyaha boyadıklarını ifade etti.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Katil suçunu itiraf etti"

Mahmut Saat'in kardeşi Yılmaz Saat, gazetecilere yaptığı açıklamada, üzüntüsünü dile getirerek, "Jandarma güçleri ağabeyimin katillerini yakaladı. Katil suçunu itiraf etti, bütün şüpheler ortadan kalktı. Hepsine minnettarız, teşekkür ediyoruz. Ağabeyim bayramda kaybolmuştu, 12 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu." diye konuştu.

Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Saat'in, 3 Mayıs'ta eve gelmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, ihbarın ardından jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı. Saat'in cesedi, 15 Mayıs'ta ormanlık alanda bulunmuştu.